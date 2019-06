Sant`Ana peregrina se despediu de Belém do Pará

A peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará encerrou neste quinta-feira, dia 20, com uma missa na Basílica de Nazaré, que iniciou as 18h, onde reuniu os obidenses e amigos devotos de Sant´Ana, que foram prestigiar a missa e a confraternização de despedida da padroeira dos obidenses.

A Coordenação da peregrinação de Sant´Ana informou que durante a peregrinação cerca de 80 famílias foram visitadas no período de 19/05 a 20/06, emocionando os obidenses que há muito tempo não visitam Óbidos e que tiveram a oportunidade de receber a imagem da padroeira em suas residências.

Logo após a missa, aconteceu na Casa de Plácido uma confraternização onde o Coral do Banco do Brasil “Júlia Mousinho”, do qual participam várias obidenses, se apresentou e foi muito aplaudido. Em seguida houve bingo e vários leilões comandados por Aristides Dias, Zé Antônio, Jota, Evander, Rosicléia, Gracina e outros.

Durante o evento, a coordenação, Dona Rosicléia e Gracina Canto agradeceram os participantes que foram prestigiar a confraternização, que segundo elas, superou todas as expectativas, com a doação de Prêmios, comidas, bebidas, para realização do Evento. E também agradeceram as pessoas que receberam Sant´Ana em Belém do Pará e as doações.

A Coordenação da peregrinação divulgou uma prévia dos valores arrecadados, durante a peregrinação em Belém, sendo que o valor arrecadado foi de R$ 12.196,00, Gastos de R$ 810,50, e o Valor Líquido de: R$ 11.385,50.

A imagem de Senhora Sant´Ana saiu de Óbidos, foi para Manaus, depois Belém, agora irá para Macapá, capital do Amapá, dia 21 de junho e retornará dia 30/06, e no mesmo dia seguirá para Santarém, onde acontecerá a peregrinação.

A Festividade de Senhora Sant´Ana acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 14 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

Registramos algumas imagens da Missa na Basílica (01) e da confraternização na Casa de Plácido (02).

