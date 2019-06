Academia Artística e Literária de Óbidos elege nova diretoria

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, a eleição da a nova diretoria da Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO, para a qual participou uma única chapa encabeçada pela Professora Marilene de Castro Barros é ocupante da cadeira de nº 33, que substituirá o atual presidente, o jornalista Ronaldo Brasiliense, com a posse prevista para o dia 23 de julho de 2019 em Óbidos.

A Profa. Marilene Maria Aquino Castro de Barros é graduada em Pedagogia pela UFPa. É Pós-Graduada em Informática Educativa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestra em Educação pela UFPa e doutora pela Universidade do Estado do Pará. Sua tese de doutorado é uma pesquisa minuciosa sobre a trajetória do Colégio São José desde sua fundação há 100 anos. Seu patrono é o renomado matemático Constantino Menezes de Barros.

Lembramos que este ano a AALO completou 10 anos, pois a mesma foi fundada em 27 de Março de 2009. É uma associação sem finalidade lucrativo, ligada à cultura e às artes, constituída por 40 membros dedicadas ao resgate, preservação e divulgação da memória histórica, artística, paisagística e ambiental do Município de Óbidos (PA), em especial no que concerne à literatura, tradução, difusão, jornalismo, audiovisual, fotografia, artesanato, pintura, desenho, escultura folclore, teatro, dramaturgia, música, dança, programas de computador e documentário.

A nova Diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Marilene Maria Aquino Castro de Barros

Vice-Presidente: Aristides Chaves Dias

Secretário-Geral: Jorge Ary Ferreira

Secretário Adjunto: Cláudio Jorge Bentes de Castro

Tesoureiro: Aucimário Ribeiro dos Santos

Bibliotecário: João de Jesus Farias Canto

