Em Óbidos foi realizada a celebração de Corpus Christi

Nesta quinta feira, dia 20, aconteceu a programação de Corpus Christis em Óbidos, a qual iniciou com a Santa Missa no Cliper de santa Terezinha, presidida por Dom Bernardo e auxiliado pelos Padres Davenir e Padre Bil.

Após a missa, teve início a procissão de Corpus Christi que percorreu as Ruas Antônio, Brito de Souza, Tv Lauro Sodre, Tv. Bom Jesus, Alexandre Rodrigues de Souza até a Catedral de Sant´Ana, passando por ruas devidamente enfeitadas com tapetes e altares. Ao chegar a catedral de Sant´Ana houve a adoração ao Santíssimo Sacramento e o encerramento, onde muitos fies católicos participaram da programação.

Os Corpus Christi

Corpus Christi significa, em latim, "Corpo de Cristo". É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”.

