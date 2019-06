Sant´Ana Peregrina já está em Macapá

A imagem da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana, partiu de Belém do Pará nesta sábado, dia 22, levada por Gracina Canto e já se encontra em Macapá, onde já iniciou a peregrinação.

A imagem de Senhora Sant´Ana saiu de Óbidos em abril, foi para Manaus, depois Belém, agora se encontra em Macapá, capital do Amapá, e ficará naquela capital até dia 30/06, quando retornará e seguirá para Santarém, onde acontecerá a peregrinação.

Estamos postando algumas imagens da peregrinação de Sant´Ana em Macapá registradas pela coordenação da peregrinação em Macpa.

A Festividade de Senhora Sant´Ana acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 14 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

Fotos...



