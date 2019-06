Translado da imagem de São Pedro para a comunidade São Raimundo

Aconteceu neste domingo, dia 23, às 8h, em Óbidos, a transladação da imagem de São Pedro, padroeiro dos pescadores, até comunidade de São Raimundo, na Costa Fronteira, de onde retornará no dia 29, às 07:30h, formando o tradicional Círio Fluvial, coordenado pela diretoria da Colônia de Pescadores de Óbidos, Z-19.

O translado, do qual participaram a direção da Z-19 e os Padres Frei Joel e Frei Nicolau, foi recebido pelos comunitário d e São Raimundo, faz parte da programação da Festividade de São Pedro, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho, para a qual os diretores da Z-19, convidam a todos para participação do evento:

“A Colônia de Pescadores – Z-19 com muita alegria vem convidar você, sua família e comunidade em geral para celebração do padroeiro dos pescadores, que deve ser para cada um de nós temo de graça, na qual renovamos o nosso compromisso de seguir Jesus tendo como modelo São Pedro”, convidou a coordenação do evento.

Conforme programação, no dia 29, após o círio fluvial, haverá uma missa na Colônia Z-19, as 9h. Às 22h acontecerá a tradicional Seresta com o Trio Recordações, Tony Amaral, Gracerlane e Banda 220.

No dia 30 de junho, as 13h acontecerão o super bingão e leilões com valiosos prêmios, e muita música ao vivo.

Com informações e fotos de Emerson Canto

FOTOS...



