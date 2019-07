A Gincana Cultural Estudantil Obidense iniciou nesta segunda-feira, 15, pela manhã, com as tarefas esportivas realizadas na Praça de Sant´Ana (Atletismo) e na Praça da Cultura (Pênaltis em Dupla e Voleibol de areia em dupla).

A Gincana terá a duração de dois dias, 15 e 16 de julho de 2019, e nesta edição terá duas equipes concorrentes denominadas: Caboclo Pauxis, que tem como coordenadores Edilane Carvalho e Thiago da Silva e Laguinho Pauxis, cujos coordenadores são Rayza Maria, Camila Sousa e Gracinaldo Andrade. Na Coordenação geral da Gincana temos: Marilene Barros, João Lúcio e Tharila Girard.

A noite, no palco do Cliper de Sant´Ana acontecerão as tarefas culturais, onde as equipes se apresentarão e desenvolverão as tarefas determinadas pela coordenação da Gincana.

Depois de 10 anos, a Gincana Cultural Obidense volta a acontecer em Óbidos, durante a festividade de Sant´Ana, um projeto de extensão da UFOPA – Campus Óbidos, em parceria com a Festividade de Sant´Ana, com objetivo de resgatar essa tradição obidense que foi realizada por mais de três décadas, envolvendo várias gerações de obidenses.

