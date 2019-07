Na noite desta segunda-feira, dia 15, teve continuidade da Festividade de Sant´Ana com a programação religiosa, iniciando com a procissão que saiu da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, do Bairro da Cidade Nova, que teve como responsáveis a comunidade do Sagrado, Pastoral da Juventude e Crismados. A procissão percorreu várias ruas da cidade até chegar a Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a Missa.

Logo após a Missa, começou as atividade culturais no Palco do Cliper de Sant´Ana, sendo que a novidade este ano foi a volta da Gincana Cultural Estudantil Obidense, depois de 10 anos paralisada, agora, resgatada pela UFOPA, em parceria com a Coordenação da Festividade de Sant´Ana.

Nesta primeira noite de Gincana, as Equipes que estão concorrendo, Laguinho Pauxis e Caboclo Pauxis, desenvolveram as tarefas designadas pela Coordenação da Gincana, sendo que as duas primeiras foram: a apresentação das equipes e uma música inédita referente ao nome da equipe.

As tarefas desenvolvidas nesta primeira noite foram as seguintes:

1.Histórico do nome da Equipe conectado com o tema da Gincana (Conexão com a Amazônia) e Grito de Paz;

2.Apresentação de uma música inédita relacionada ao histórico do nome da equipe;

3.Caricatura: feita por um membro da equipe, realizada durante o desenvolvimento das outras tarefas;

4.Dramatização: As equipes tiveram que apresentar personagens como: Inglês de Souza, José Veríssimo, Ribite, Mata Onça e Noiva do Museu, em diálogos sobre a preservação do Laguinho;

5.Prova relâmpago: Pesquisar juto as pessoas nomes de antigas equipes de Gincana que concorreram antigamente.

A gincana terá prosseguimento nesta terça-feira, dia 16, quando conheceremos o

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2750-gincana-cultural-estudantil-obidense-movimentou-o-cliper-de-sant-ana#sigProIdc2c806e924 View the embedded image gallery online at:

Fotos das atividades Religiosas



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2750-gincana-cultural-estudantil-obidense-movimentou-o-cliper-de-sant-ana#sigProIdfeb9f845e7 View the embedded image gallery online at:

Fotos da Gincana Cultural Obidense

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.