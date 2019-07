A Equipe “Caboclos Pauxis” foi a Campeã da Gincana Cultural Estudantil Obidense

Depois de 10 anos paralisada, a Gincana Cultural Estudantil Obidense voltou com tudo e na noite desta terça-feira, dia 16, o povo obidense conheceu a campeã desta nova temporada: a equipe verde “Caboclos Pauxis”.

Pela manhã, as equipes concorrentes “Laguinho Pauxis” e “Caboclos Pauxis”, disputaram a parte esportiva nas modalidades Handball masculino e feminino e a noite, no Palco do Cliper de Sant´Ana, as tarefas desenvolvidas foram, na sequência: 1. Mistura de ritmos (Carimbó, Brega, Boi, Carnapauxis); 2. Dublagem; 3. Conhecimento sobre o contexto do município de Óbidos e da Amazônia; 4. Prova relâmpago; 5. Miss e Mister I Gincana Cultural Estudantil.

Depois da computação dos pontos, o júri apontou como grande Campeã da Gincana Cultural Estudantil Obidense 2019 a equipe “Caboclos Pauxis”, que levou ainda o título de Miss e o Mister da Gincana, aí a festa foi total da equipe Campeã.

A Gincana Cultural Estudantil 2019 voltou a acontecer em Óbidos durante a festividade de Sant´Ana, num projeto de extensão da UFOPA – Campus Óbidos, em parceria com a Coordenação da Festividade de Sant´Ana, com objetivo de resgatar essa tradição obidense que foi realizada por mais de três décadas, envolvendo várias gerações de obidenses.

