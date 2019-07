Festividade de Sant´Ana dedica o dia à Educação e aos Meios de Comunicação

Nesta terça-feira, dia 16, a Festividade de Senhora Sant´Ana dedicou o dia da programação à Educação e aos Meios de Comunicação, Rádios, TVs, Sites, Jornais, Blogs, Assessorias, enfim, a todos os meios que levam informações à população.

A procissão neste dia iniciou na Universidade Federal do Oeste do Pará, percorreu várias Ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa, que teve como Tema: “ Bendito sejais, ó Virgem Maria; trouxestes no ventre a Palavra Eterna”.

Os noitários foram: RCC, CEMED,7ª URE, UFOPA, IFPA, Rádio Comunitária Santana, Rádio e TV Atalaia, TV Sentinela, PASCOM, SEDCOM< Publicidades, Jornais, ASCOM-PMO e Sites: Chupaosso.Com.Br, Folha de Óbidos, Obidense, Fivelando e Amazoon Notícia.

Lembrando que, nosso site www.obidos.net.br/www.chupaosso.com.br está fazendo a transmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural da Festividade, a partir das 19h, por meio de sua Fanpage www.facebook.com/sitechupaosso.

