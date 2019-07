Alunos da UFOPA – Campus Óbidos farão apresentação pública de TCC

Após intensivo período de atividades inerentes à seleção de orientadores, pesquisa bibliográfica e de campo com suas respectivas técnicas de observação e coleta de dados e dissertação dos temas escolhidos, a UFOPA inicia na amanhã do dia 31.07.2019 (quarta-feira), a partir das 8h30, no miniauditório Waldecy Rufino, as apresentações públicas de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, dos acadêmicos da turma de Pedagogia 2015 da Universidade Federal do Oeste do Pará/Campus Óbidos.

Segundo cronograma preliminarmente definido as acadêmicas Aldaiane Correa Barbosa Pinto e Fabiana Siqueira Nascimento, sob a orientação da professora Jacyra Frota Oliveira, terão a primazia desta ação com o projeto intitulado "Pedagogo Social: as demandas existentes na assistência social do município de Óbidos". Na sequência haverá a submissão da pesquisa concretizada pelas discentes Gerlaine Figueira Matos e Gracinete Mousinho da Silva, orientadas pelo professor Breno Louzada com a abordagem do tema: "Tecnologia Assistiva: o uso dos recursos multifuncionais no contexto escolar".

Expressamos votos de boa sorte e pleno êxito às acadêmicas que serão devidamente avaliadas pelos docentes Edson Silva de Pádua, Euricleia do Rosario Galucio e Rosana Ramos de Sousa.

Por Elza Soares Barbosa/Coordenadora Acadêmica Ufopa/Campus Óbidos

