Alunos de Pedagogia da UFOPA – Campus Óbidos apresentaram seus TCCs

Iniciou nesta quarta-feira, dia 31, a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso– TCC, dos acadêmicos da turma de Pedagogia 2015 da Universidade Federal do Oeste do Pará/Campus Óbidos.

Segundo cronograma, as acadêmicas Aldaiane Correa Barbosa Pinto e Fabiana Siqueira Nascimento, sob a orientação da professora Jacyra Frota Oliveira, apresentaram o TCC intitulado: "Pedagogo Social: as demandas existentes na assistência social do município de Óbidos".

Na sequência houve a submissão da pesquisa concretizada pelas discentes Gerlaine Figueira Matos e Gracinete Mousinho da Silva, orientadas pelo professor Breno Louzada com a abordagem do tema: "Tecnologia Assistiva: o uso dos recursos multifuncionais no contexto escolar".

Estes trabalhos tiveram como avaliadores os professores: Edson Silva de Pádua, Euricleia do Rosario Galucio e Rosana Ramos de Sousa.

Durante este mês de agostos, outros alunos de pedagogia apresentarão seus TCC, com isso quem ganha é a educação obidense que terá novos profissionais qualificados a disposição.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2787-alunos-de-pedagogia-da-ufopa-campus-obidos-apresentaram-seus-tccs#sigProId0a61f8db08 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.