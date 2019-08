O Barco Hospital Papa Francisco iniciará atendimento em Óbidos

O Barco Hospital Papa Francisco chegou a Óbidos no dia 06 de julho de 2019 e foi recebido pela população obidense com uma grande festa. O objetivo do Barco Hospital é fazer atendimento à população ribeirinha do oeste do Pará.

Nesse sentido, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, em entrevista coletiva da Secretaria de Saúde de Óbidos, Secretária Natália Tavares e o Coordenador do Barco Hospital, Frei Joel, divulgaram a programação de atendimentos médicos à população obidense que inicia no dia 03 de agosto e que irá até o dia 06 de agosto.

Os atendimentos estão previstos para serem realizados na sede da Colônia dos Pescadores - Z19, em Óbidos, uma realização: Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, Barco Hospital Papa Francisco, Secretaria de Saúde de Óbidos e Voluntários.

PROGRAMAÇÃO,

Mutirão Óbidos- Pará

Apoio: Colonia Z19, Diocese de Óbidos.

03/08- Atendimentos Exames TFD, Barco Hospital Papa Francisco. ( Z19), Consultas 100 fichas e 45 Fichas para atendimentos Odontológicos.

04/08- Triagem, Consultas, Exames , Retorno - 150 fichas e 45 Fichas para atendimentos Odontológicos.

05/08 -Triagem, Consultas, Exames , Retorno - 150 fichas e 45 Fichas para atendimentos Odontológicos.

06/08- Triagem, Consultas, Exames , Retorno - 150 fichas

45 Fichas para atendimentos Odontológicos.

Obs: Os atendimentos serão por fichas, que será entregue de manhã.

Horário de Atendimentos: das 8:00 até 12:00 e das 14:00 as 18:00

Especialidades médicas: Clínicos Geral e Odontologia.

Exames que serão oferecidos: Raio X, Mamografia, Ultrassonografia, solicitada pelo Medico durante a Consulta do Multirão.

Segundo informações, dias 07 e 08/08 o atendimento acontecerá na Comunidade Paraná de Baixo- Comunidade Santo Antônio.

Fonte: Frei Joel

