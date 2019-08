Alunos da rede municipal de ensino de Óbidos voltam às aulas

As férias acabaram e os alunos da rede municipal de ensino de Óbidos voltaram às aulas nesta quinta-feira, dia 1º, para cumprirem mais uma etapa do ano letivo de 2019, onde professores das escolas prepararam uma recepção especial para os alunos.

Registramos algumas imagens na José Veríssimo, que mostra a chegada dos alunos na escola, para uma nova etapa, onde a equipe pedagógica da escola com apoio da Direção recepcionaram seus alunos.

O Secretário de Educação do Município de Óbidos, Prof. Jaime, em entrevista coletiva informou que este segundo semestre inicia dia 1º e irá até o dia 30 de dezembro e terá 4 sábados letivos, com objetivo de cumprir os 200 dias letivos previstos na legislação. Para a terra firme, que tem um calendário diferenciado, as aulas encerrarão no mês de janeiro e terá 9 sábados letivos.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



