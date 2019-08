Aberta chamada para envio de Projetos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) abriu processo seletivo para a escolha de projetos que visem à reparação de danos ao consumidor, meio ambiente, patrimônio e outros. Publicado na segunda-feira (29) no Diário Oficial da União, o processo seletivo destina-se às instituições estaduais e municipais.



O Fundo é gerido por um Conselho Federal Gestor, composto por representantes do governo federal, Ministério Público Federal (MPF) e sociedade civil.



Os recursos são aplicados em projetos de diferentes eixos temáticos: promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente; proteção e defesa do consumidor; promoção e defesa da concorrência; patrimônio cultural brasileiro e outros direitos difusos e coletivos.



O FDD tem na conta R$ 714 milhões para financiar os projetos até o final de 2019. Mais de 80% desse montante são oriundos de multas aplicadas em ações do Conselho Administrativo de Defesa do Econômica (Cade).



O período para envio de propostas ficará aberto durante 30 dias. Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial da União e na página do fundo.



Sobre o FDD - O FDD é um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi criado em 1988 para gerir os recursos procedentes das multas e condenações judiciais e danos ao consumidor, entre outros.



Esses recursos são utilizados para financiar projetos de órgãos públicos e entidades civis que visem a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

FONTE: MPF

