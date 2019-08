A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse da Diretoria da Associação dos Moradores do Bairro Nova República – AMBNOR, CONVOCA, todos os interessados para a realização da Assembleia Geral extraordinária que realizar-se-á no dia 20 de agosto de 2019, às 19:00h no endereço provisório – SINDICATO DOS TRABALHADORES na Rua Aluísio Chaves, S/N, Bairro Brasil Novo, Distrito Flexal - Óbidos-Pa.

Veja a Convocação na Íntegra:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.