Terminal de Passageiros de Santarém terá capacidade para 5 mil passageiros por dia

Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020, o Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros de Santarém está com 41% das obras concluídas, segundo a CPH. O novo espaço vai melhorar a mobilidade para mais de 302 mil usuários do município, e deve receber, em média, 5 mil passageiros por dia.

Executada pela CPH, a obra está orçada em R$ 59.884.105,61 milhões e prossegue em ritmo acelerado no bairro da Prainha. Isso inclui a colocação de vigas, pisos e paredes no terminal de passageiros e cargas, e a construção da passarela em concreto no que se refere a obra naval.

Quando for finalizado, o Terminal Hidroviário de Santarém, já considerado o mais moderno do Brasil, terá 3.600 metros quadrados de área construída, 16 guichês para venda de bilhetes, guarda-volumes, sistema de climatização, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, farmácia, três lanchonetes e restaurante. A sala de espera vai contar com 1.205 cadeiras confortáveis e rede wi-fi gratuita. O terminal conta ainda com espaço para instalação de lojas e quiosques, além de salas para órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon). Já o terminal de cargas terá um galpão com mais de seis mil metros quadrados.

Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço terá rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto e flutuante com oito fingers para atraque das embarcações. Na área externa, o terminal vai dispor de estacionamento com 5.800 metros quadrados e vagas para carros, motos e bicicletas, além de pontos para táxis e ônibus.

Para Abraão Benassuly, o terminal de Santarém "terá uma estrutura, uma ferramenta fantástica, que vai atender as pessoas com conforto e segurança". Ainda segundo ele, “é uma obra que podemos dizer: é uma das mais belas do país. Os investimentos estão na ordem de R$ 59 milhões, e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2020. Nós vamos ter espaços para 1.200 passageiros sentados, carrinhos para que possam transportar suas bagagens até as embarcações, além de serviços de lanchonetes, farmácias e restaurantes. Vamos ter um complexo naval de atracação e fundeio de embarcações dotado de rampas articuladas e cobertas, e assim proporcionar segurança aos passageiros que passarão por aqui.”

Na tarde desta terça-feira, dia 13, o governador Elder Barbalho e sua comitiva inspecionaram as obras do Terminal Hidroviário e também do Ginásio Poliesportivo. Só no novo terminal, o investimento supera os R$ 59 milhões, com recursos da Caixa Econômica Federal, e no ginásio poliesportivo vai além de R$ 20 milhões.

FONTE: Agência Pará

Parte do Complexo do novo Porto de Santarém já está funcionando desde julho, onde as embarcações vindas dos municípios vizinhos de Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Juruti, Monte Alegre e outros, já estão atracando no trapiche do novo Porto, como podem ver nas imagens (do site) seguintes.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2819-terminal-de-passageiros-de-santarem-tera-capacidade-para-5-mil-passageiros-por-dia#sigProId085d36058b View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.