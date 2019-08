Inauguração do Barco Hospital Papa Francisco em Belém será sábado, dia 17

Será no próximo sábado, dia 17, a bênção de inauguração do Barco Hospital Papa Francisco, às 16h, no Hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém. Às 19h, na Escadinha do Cais do Porto (Praça do Pescador – Estação das Docas), será realizada a benção do barco com entronização da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A cerimônia contará com a condução e benção do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e o Bispo Diocesano de Óbidos e Presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Frei Bernardo Bahlmann. Também se fará presente o Monsenhor Massimo Catterin, da Nunciatura Apostólica no Brasil, os bispos auxiliares Dom Irineu Roman e Dom Antônio de Assis Ribeiro, bem como autoridades e apoiadores do Estado do Pará e outras regiões do Brasil.

O Barco Hospital Papa Francisco percorrerá o Rio Amazonas, levando saúde e assistência médica às comunidades ribeirinhas. As ações contemplam consultas, cirurgias de baixa e média complexidade, exames e diagnósticos com a missão de chegar as pessoas mais necessitadas, as que tem pouco ou nenhum acesso ao atendimento de saúde na região amazônica. Os voluntários que fazem parte deste projeto são missionários e religiosos que responderam ao chamado de Deus, para missão de levar assistência médica à população ribeirinha ao longo da Região Amazônica.

Ação Social em Belém

A primeira ação na capital belenense será no domingo, dia 18, com celebração eucarística em ação de graças, às 8h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Cidade Velha) e ao longo do dia haverá a “Ação Solidária” no Porto Palmeiraço, também na Cidade Velha, com a presença do Barco Hospital. O momento terá assistência à população mais necessitada com atendimentos médicos, clínico geral, neurologia, odontologia, raio-x, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, cirurgias de baixa e média complexidade, entretenimento para crianças, atendimentos espirituais e muito mais. Todas as ações são gratuitas.

A programação é fruto de uma parceria entre a Fraternidade e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e Arquidiocese de Belém do Pará e contará com diversos apoiadores dos diversos setores.

Barco Hospital Papa Francisco

Construído em Fortaleza, no Ceará, o Barco Papa Francisco tem o objetivo de oferecer acesso à saúde básica às pessoas que moram às proximidades dos rios. A ideia do barco hospital, com atendimento médico, surgiu a partir do incentivo do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude (2013), que no período visitou um hospital, no Rio de Janeiro, administrado pela Associação e Fraternidade São Francisco e questionou se a Associação já havia implantado o projeto de assistência médica na Amazônia. A partir desse encontro iniciou-se, com o Dom Frei Bernardo Bahlmann, juntamente aos demais religiosos da Fraternidade, a idealização do projeto com a missão de levar atendimento à população ribeirinha.

Estrutura

O Barco Hospital Papa Francisco tem o comprimento de 32 metros e contará com até 23 profissionais da área da saúde, com capacidade para até 30 tripulantes. Abriga salas para os seguintes serviços médicos: raio-x, mamógrafo, ecocardiograma, teste ergométrico, sala cirúrgica, laboratório de análises, farmácia, sala de vacinação, consultórios médicos, consultório oftalmológico e odontológico, e ainda, leitos de internação.

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus desde 1985 realiza trabalhos direcionados a levar saúde básica, como ambulatórios, pronto socorro, farmácia, abrigos e comunidade terapêuticas, tem sede em Jaci (SP), já está presente no Pará, Goiás, Paraná, Ceará e Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (17.08)

10h – Barco Hospital aberto à visitação

Local: Escadinha da Estação das Docas

19h – Benção do Barco e entrega da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Local: Escadinha da Estação das Docas

DOMINGO (18.08)

8h – Missa em Ação de Graças pelo Barco Papa Francisco

Local: Igreja do Nossa Senhora Carmo (Tv. Dom Bosco – Cidade Velha)

9h – Ação solidária atendimento à população mais necessitada (atendimentos médicos, consultas, exames e diagnósticos, ação missionária nas ruas da cidade velha, atendimentos e aconselhamentos espirituais, brincadeiras lúdicas para crianças)

Local: Porto do Palmeiraço (Cidade Velha)

FONTE: Arquidiocese de Belém

