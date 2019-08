Óbidos na FLIPA: Escritores obidenses foram homenageados em Belém

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 15, na Livraria Fox, em Belém do Pará, evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Óbidos/PA em parceria com a livraria, denominado “Óbidos na Flipa”, em homenagem aos escritores obidenses e, que antecede a Feira Literária do Pará (Flipa), a ser realizada neste ano nos dias 19 e 20 de outubro.

O evento teve objetivo de reunir os amantes da literatura para falar e mostrar as obras dos escritores obidenses, como José Veríssimo, Ildefonso Guimarães, Inglês de Souza, Ademar Amaral, Bella Pinto, Célio Simões, Déllio Matos, Dino Priante, Edith Carvalho, Eduardo Dias, Hugo Ferrari, Idaliana Marinho, Izarina Tavares, Nazaré Imbiriba, Manoel Brandão, Saladino de Brito, entre outros.

Pela manhã, a programação começou às 9h, com a abertura da exposição de obras dos autores obidenses, sem seguida, às 09h30min, houve a apresentação do Coral Julia Mouzinho, que é formado por muitos obidenses residentes em Belém. A programação seguiu com a palestra de José Raimundo Canto, às 11h, sobre o escritor e jornalista José Veríssimo, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras (ABL).

A programação continuou à tarde, às 14h, com a palestra de Célio Simões que homenageou o escritor Ildefonso Guimarães. Na oportunidade, o livro “Senda Bruta”, de Ildefonso Guimarães foi relançado.

Em seguida, às 16h, aconteceu a Roda Literária, com a participação dos escritores Ademar Amaral, Déllio Matos, Nazaré Imbiriba e Izarina Tavares e mediada por Tito Barata, os quais fizeram um breve relato de seus livros, com interação da plateia, que sempre fazia questionamentos, em um papo recíproco bem agradável. Assuntos como a edição, financiamento de livros, métodos de escrita, futuras obras dos escritores foram discutidos ao longo da Roda Literária. Logo após, por volta das 17h, aconteceu no salão da livraria o lançamento do livro com autógrafos pelo autor Dino Priante.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO DA RODA LITERÁRIA

A palestra sobre Inglês de Souza iniciou às 19h, com Itamar Paulino, que discorreu sobre o fio condutor das três principais obras de Inglês de Souza: O Cacaulista, Coronel Sangrado e O Missionário, interagindo com a plateia num excelente e agradável bate papo filosófico-literário.

VÍDEO DA PALESTRA SOBRE INGLÊS DE SOUZA

“Óbidos na Flipa” teve ainda degustação da culinária obidense, como: berlinda, doce de castanha, bolinho de piracuí, piracuí, geleia de cacau, entre outras iguarias.

O evento finalizou com a fala do prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, o qual agradeceu a participação de todos, enfatizando a importância da homenagem aos escritores obidenses, destacando a importância destes produzirem livros sobre a história de Óbidos para que possam ser utilizados de forma didática em salas de aulas das escolas do município.

