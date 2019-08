Barco Hospital Papa Francisco ganha apoio do Governo do Estado

O barco hospital Papa Francisco, vinculado à igreja católica, ganha apoio do Governo do Estado para realizar atendimento médico em cidades da região da Calha Norte, no Baixo Amazonas. Nesta segunda-feira (19), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) firma um termo de fomento com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para oficializar as ações de atendimento médico e odontológico, exames e outros serviços de saúde à população ribeirinha.

O termo foi assinado pelo secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrame, e o representante Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que administra a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, desde 2014; e o Hospital Nove de Abril na Providência de Deus, no município de Juruti, desde 2015.

O atendimento médico será por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) aos usuários que têm dificuldade de acesso aos serviços nas unidades de saúde nos municípios de Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa e Juruti.

Governador e sua comitiva e Padre Francisco (Foto, Jorge Chaves)

As ações vão começar pelo mapeamento da região para conhecer as principais necessidades das comunidades locais com apoio das Secretarias Municipais de Saúde, por meio dos seus agentes de saúde, dos líderes comunitários e do 9º Centro Regional de Saúde (CRS).

O projeto, que funciona no barco, vai disponibilizar consultas médicas especializadas, atendimentos odontológicos, radiografias, mamografias, ultrassonografias, ecocardiogramas, testes ergométricos, exames laboratoriais, dispensação de medicamentos e vacinação. Contando com centro cirúrgico e quatro leitos hospitalares, a embarcação também está equipada para a realização de pequenas cirurgias.

A parceria vai durar um ano, com meta de realizar 12 mil consultas médicas clínicas e especializadas, seis mil atendimentos oftalmológicos, cinco mil consultas odontológicas, 4,6 mil mamografias, 4,6 mil ultrassonografias, 1,5 mil eletrocardiogrmas, 1,5 mil testes ergométricos, 40 mil exames laboratoriais, 1,1 mil cirurgias de baixa complexidade e 380 internações em regime de hospital-dia.

O termo prevê, ainda que em casos de calamidade, catástrofes, inundações e outras situações emergenciais, o BHPF poderá se deslocar a outras regiões de acordo com a necessidade.

FINTE: Agência Pará

