Câmara de Deputados homenageia eventos culturais do oeste do Pará

Em sessão especial realizada pela Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta segunda-feira (19), homenageou eventos culturais do oeste do Pará. As manifestações culturais de Santarém, o Sairé e o Festival de Cinema de Alter do Chão; o Festival das Tribos de Juruti (Festribal); a Festa do Mascarado Fobó de Óbidos, o Carnapauxis, e a Festa Literária Internacional do Xingú (FLIX), foram homenageadas.

A sessão foi presidida pela deputada federal Benedita da Silva, presidente da Comissão de Cultura, em seguida pelo deputado federal Airton Faleiro, autor da solicitação da sessão, iniciou com a leitura de uma carta do presidente da Câmara, em seguida foi apresentado um vídeo sobre o Carnapauxis, mostrando o Carnaval de Óbidos; depois houve a apresentação do Botos Tucuxi e Boto Cor de Rosa. Em seguida, houve a apresentação de membros das Tribos Mundurukus e Muirapinima, chamando a atenção do público presente.

Para Úrsula Vidal, secretária de cultura do Pará, Altamira é uma cidade que hoje abriga grandes projetos e que essas empresas precisam entender a necessidade de investimento nas práticas culturais do Pará.

“...queremos que as empresas envolvidas no agro negócio, na logística de exportação desses produtos que equilibra a balança comercial brasileira estejam cada vez mais a sensíveis em potencializar as nossas práticas culturais, por que isso é cidadania para nossa juventude dentro do seu saberes, dentro dos seus afazeres, com direito a nossa economia da arte, das nossas práticas criativas que movimentam mulheres e homens nessa rede”, comentou Úrsula.

O secretário de cultura de Óbidos, Eduardo Dias estava presente na sessão.

