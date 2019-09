Ufopa lança Processo Seletivo Especial Quilombola 2020

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou na última sexta-feira, 30 de agosto, o edital nº 34/2019 do Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 2020, com 81 vagas para 34 cursos de graduação nos campi de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 12h do dia 2 de setembro até as 23h59 do dia 16 de setembro, pelo site http://www.ufopa.edu.br/pseq2020.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, assinalar a declaração de autorreconhecimento e anexar os documentos indicados no item 2 do edital. O candidato deverá indicar a primeira opção de curso a que deseja concorrer. Poderá, ainda, indicar outras três opções, para continuar concorrendo às vagas que não forem preenchidas por candidatos em primeira opção.

Não poderão concorrer quilombolas que já tenham concluído curso superior ou estejam vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor). Aqueles que estão com graduação em andamento devem se desvincular do curso antes de matricular-se na Ufopa, sob pena de perda da vaga.

A prova objetiva e discursiva será realizada no dia 13 de outubro, às 8h, em Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. As informações sobre o local de prova constarão no cartão de confirmação de inscrição, que será disponibilizado a partir de 7 de outubro na página http://www.ufopa.edu.br/pseq2020.

O conteúdo cobrado terá como base os textos de apoio, indicados no item 8.2 do edital. A prova valerá 10 pontos. Serão automaticamente eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,00.

A lista de classificados será divulgada no dia 16 de dezembro no sítio http://www.ufopa.edu.br/proen.

A UFOPA também lançou o Processo Seletivo Indígena, que as informações podem ser acessado neste LINK.

FONTE: Comunicação/Ufopa

