Desfiles da Semana da Pátria iniciam com apresentações de seis escolas

A programação da Semana da Pátria em Óbidos com desfiles das escolas iniciou nesta quarta-feira, dia 04, na Praça da Cultura, onde a população obidense foi prestigiar o evento. Este ano o evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, teve como tema: “Educação do Século XXI: Desafios e Perspectivas à Luz da BNCC”.

As escolas que desfilaram nesta quarta foram as seguintes: CEMEI Perpétuo Socorro, CE Bom Pastor, Madalena Printes, José Tostes, Valente do Couto e São Francisco.

A programação prossegue nesta quinta-feira, dia 05, com o desfile das seguintes escolas: José Veríssimo, Guilherme Barros, Dom Floriano, Irmã Firmina e Dr. Raymundo Chaves e IFPA – Campus Óbidos.

