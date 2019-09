Projeto piloto de Escola Cívica Militar está sendo implantado em Óbidos

Polícia Militar de Óbidos, em Parceria com a Escola Felipe Patroni, com apoio da Prefeitura de Óbidos, estão implantando um projeto piloto nessa escola denominado “Escola Cívica Militar”, com objetivo de minimizar os problemas de comportamentos, disciplinar e de ordem social existentes nessa instituição.

Nesta quinta-feira, dia 05, aconteceu uma cerimônia no auditório da Escola, onde os alunos que aderiram ao projeto cumpriram mais uma etapa, os quais receberam vestes, cortaram o cabelo estilo militar e realizaram outras atividades.

O Major Samarone comentou sobre a implantação do projeto: “Pretendemos despertar no aluno uma visão para o futuro, para que ele seja um cidadão melhor, que ele tenha condições de galgar uma posição melhor dentro da sociedade. Trabalhamos também a questão do respeito, de hierarquia, da disciplina, no âmbito escolar e familiar”, explicou o Major.

Samarone também informou que o projeto tem anuência do conselho escolar, da prefeitura, Secretaria de Educação, dos professores e da direção da escola. “Esse é um projeto que não é sonhado somente pela PM, nós de maneira conjunta com as instituições planejamos e que esse colégio passe a funcionar aos moldes de um colégio cívico militar, para que o jovem obidense volte a ter amor a pátria, respeito as autoridades, tudo isso o projeto pretende trabalhar”, informou.

A diretora da escola Felipe Patroni, Professora Meriane informou que a escola foi procurada pela PM em junho e que já foram chamados os pais, o conselho escolar, os servidores e foi muito bem recebido pelos mesmos. “Então, certamente a partir de janeiro daremos início ao projeto Escola Cívica Militar, aqui no Felipe Patroni”, confirmou Meriane.

Meriane informou que no dia 7 de setembro a Escola Felipe Patroni desfilará junto com a Polícia Militar e que cerca de 60 alunos estarão participando, mas que se pretende incluir toda a escola no projeto. “Alunos do nono ano estarão acompanhando a PM, representando a escola e isso para nós é muito bom, pois já notamos uma diferença comportamental desses alunos”, comentou Meriane.

Sobre o projeto, o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, comentou: “O que a gente quer implantar na Escola Felipe Patroni é a Escola Cívico Militar. Não é obrigatório o aluno aderir, as famílias que não quiserem, podem ficar de fora, sem problema nenhum. O que eu destaco nesta ação é o sentimento cívico e de civilidade, quando a gente vê garotos e garotas que aderiram já têm um comportamento diferente, mais respeitoso em relação aos seu professores e a sociedade obidense, isso nos deixa feliz e mostra que estamos no caminho certo”.

