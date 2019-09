Alunos do Inglês de Souza participam do projeto "Conhecendo os três poderes em meu Município"

Alunos da Escola Inglês de Souza, em Óbidos, visitaram nesta terça-feira, dia 17, o Fórum, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Óbidos. A visita faz parte de um projeto pedagógico denominado “Conhecendo os três poderes em meu município”, da professora Jucy Farias, com alunos do 5º ano da escola.

O projeto teve como objetivo conhecer esses órgãos públicos e seus mandatários, como também desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, enquanto futuros cidadãos ativos cientes de seus direitos e deveres.

No Fórum foram recebidos pelo Juiz Clemilton Salomão da comarca de Óbidos, que atendeu os jovens alunos em uma conversa bem descontraída e explicou o funcionamento do Poder Judiciário.

A outra instituição que os alunos visitaram foi a Câmara Municipal de Óbidos, onde foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Nivaldo Aquino, que também conversou com os alunos e respondeu as indagações feitas por eles.

Por fim, os alunos visitaram a Prefeitura de Óbidos, onde foram recebidos pelo Prefeito e seu gabinete e a garotada não perdeu tempo e foi logo fazendo perguntas ao gestor: Como funciona o executivo de Óbidos? Quais as responsabilidades do executivo? Quais as maiores dificuldades? Chico Alfaia respondeu todos os questionamentos propostos pelos alunos.

No final, Alfaia agradeceu pela visita e parabenizou a direção da escola assim como a professora e os alunos pelo projeto e, reiterou que – “ações como essa, devem servir de exemplo para todos, pois, é dessa forma que se constrói uma sociedade verdadeiramente constituída por cidadãos conscientes dos seus diretos e deveres” – finalizou o gestor.

Com informações Ascom/Óbidos e Odirlei Santos.

Fotos: Odirlei, Welligton Santos e Jucy Farias

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2900-alunos-do-ingles-de-souza-participam-do-projeto-conhecendo-os-tres-poderes-em-meu-municipio#sigProId7909fab855 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.