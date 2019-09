ÇAIRÉ 2019: Festival dos Botos esbanja criatividade e ousadia

Um desfile de cores, criatividade, talento, ritmo, dança e ousadia. Essa é a definição de quem assistiu as apresentações dos botos Cor de Rosa e Tucuxi, na noite deste sábado, dia 21,em Alter do Chão. O Festival dos Botos faz parte da Festa do Çairé, representa o lado profano da festa e movimentou um grande público no Lago dos Botos. Cada agremiação se apresentou por duas horas e teve 16 itens julgados por quatro jurados: Patrícia de Jorge, Marcelo Sampaio, Wilson Madeira Filho e Manoel Carlos de Jesus Maria. A edição deste ano será especial para os torcedores, pois vai desempatar um placar de dez títulos para cada lado.

Com a temática ambiental ‘Alter do Chão, berço da vida’, o boto Cor de Rosa foi o primeiro a se apresentar no Lago dos Botos. Ele tenta o bicampeonato. Cerca de 800 componentes deram vida ao trabalho artístico coordenado por Junior Sousa.

Criativo. Para destacar a religiosidade da festa, o Rosa transformou a padroeira da vila, Nossa Sra. Da Saúde, em Saraipora e, em seguida, em sua Rainha do Çairé, item de avaliação dos jurados.

O enredo, que é pautado na encenação da Lenda do Boto, mostrou como Alter do Chão é o berço da vida por abrigar em seu subsolo o maior aquífero de água doce do mundo, além de suas riquezas naturais e a vasta biodiversidade. A criatividade artística da apresentação teve a predominância das cores rosa e verde.

“Destacar a preservação da floresta e valorizar suas riquezas é uma mensagem positiva da apresentação do Cor de Rosa. Muito talento e glamour desses artistas que merecem nosso aplauso”, disse Celma Camargo, turista que veio do estado de São Paulo prestigiar a festa.

Com o objetivo de ficar à frente de seu adversário em número de títulos, o Tucuxi apresentou o tema ‘Resistência Borari’, levando para o Lago dos Botos mais de 600 componentes.

Em duas horas de apresentação, a luta e a resistência do povo Borari desfilou em forma de arte sob o comando do diretor artístico Relisson Souza.

Um dos destaques do boto Cinza foi o Carimbó. Com muito gingado e ritmo, o bailado dos dançarinos e das dançarinas ganhou um charme a mais com os destaques de neon nas indumentárias. Um espetáculo de luzes e cores. O enredo também levou para o Lago dos Botos a apresentação dos personagens do rito religioso do Çairé: a Saraipora, os Juízes, mordomos e o Capitão Célio Camargo, que abençoaram a rainha do Çairé, item de avaliação.

"Toda vez que eu venho, torço pelo Tucuxi. Este ano, vamos levar esse título. Muito lindo e ousado. Todos de parabéns”, disse a turista Ana Figueira, que veio de Fortaleza, Ceará.

Um espetáculo de beleza e talento. Essa foi a definição da festa para o governador Helder Barbalho, que prestigiou o Çairé ao lado da primeira-dama Daniela Barbalho e do prefeito Nélio Aguiar.

“É uma manifestação de arte, talento e cultura. É uma grande festa cultural do oeste paraense que já ganhou o mundo”, disse o governador do estado que esteve presente no evento.

O prefeito Nélio Aguiar destacou o empenho das agremiações e o talento dos artistas. A Prefeitura de Santarém montou uma estrutura gigantesca para oferecer um Çairé seguro e de comodidade aos turistas e visitantes. “O que presenciamos foi um desfile de beleza, criatividade e talento. Tudo perfeito. Cada boto apresentou seu tema com maestria. Será difícil para os jurados. Esse ano, a Prefeitura de Santarém fez a transmissão ao vivo da festa por meio de nossas redes sociais para o mundo ver nossa cultura e nosso povo. Ressalto ainda que por mais um ano estamos tendo um Çairé de paz, que sempre seja assim”, destacou o gestor.

Ao final da apresentação, as notas dos jurados foram colocadas em envelopes sob a supervisão de observadores dos dois botos e levadas pelo comando da Polícia Militar para o Quartel do 3º Batalhão de Polícia Militar, de onde sairão na segunda-feira, à tarde, para apuração no Lago dos Botos.

O Çairé encerra nesta segunda-feira, 23, com a derrubada dos Mastros e a divulgação do vencedor da disputa do Festival dos Botos.

Informações e fotos Agência Santarém

