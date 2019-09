Unidade Básica de Saúde foi inaugura na comunidade obidense do Arapucu

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 25, a inauguração da Unidade Básica de Saúde na comunidade da do Arapucu, município de Óbidos, onde residem aproximadamente 1400 pessoas.

A Unidade de Saúde conta com uma estrutura ampla e adequada para proporcionar um melhor atendimento às famílias que residem na comunidade, disponibilizando consultório médico e consultório odontológico equipados, recepção ampla com sala de espera e outros espaços que oferecem o mesmo conforto, não apenas para quem vai procurar atendimento, mas também para o profissional que atenderá a população.

Participaram da inauguração várias autoridades municipais, como o Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, a Secretária de Saúde - Nathália Rodrigues, Nivaldo Aquino – Presidente da Câmara, vereadores, secretários municipais, entre outras autoridades, os quais fizeram o descerramento da placa oficial da USB.

Nathália Rodrigues, em sua fala, informou que a secretaria está trabalhando para melhorar os serviços disponibilizados à comunidade – “Esta Unidade Básica de Saúde, vai nos permitir ampliar os serviços que já são realizados aqui na comunidade pela secretaria de saúde. Neste momento, não tem condições de disponibilizar uma equipe permanente para realizar atendimentos diários, mas, está em nosso planejamento, trazermos pelo menos uma ou duas vezes por mês, os serviços básicos oferecidos nas Unidades de Saúde da cidade, com médicos, dentistas e outros profissionais. Contamos também, com uma técnica em enfermagem, que mora aqui na comunidade e tem nos auxiliado no acompanhamento da saúde aqui do Arapucu, desta forma, estamos conseguindo otimizar os atendimentos” - finalizou Nathália.

Chico Alfaia destacou em sua fala, que ao assumir a Prefeitura de Óbidos, teve que “desatar os nós” em mais de 20 obras paralisadas/abandonadas em administrações anteriores, e que foram detectados problemas de toda ordem, como: quatro quadras esportivas deixadas de lado; cinco UBS paralisadas, escolas, estradas, prédios históricos abandonados e com verba já liberada. “O mais grave é que em razão disso, estávamos impedidos de receber novas verbas para investimento em nosso município. Hoje, vemos os resultados dessa equipe de trabalho, na obra que ora entrego a vocês”, comentou o prefeito.

Alfaia também agradeceu a família da senhora Ana de Oliveira Rocha, nome dado a UBS. “Agradeço por nos permitiram colocar seu nome para identificar a UBS do Arapucu. Isso é uma forma de valorizar as pessoas que aqui vivem e viveram e que por suas ações se destacaram positivamente. Ana de Oliveira Rocha foi uma grande parteira aqui no Arapucu”, finalizou.

Após a inauguração todos que estavam presentes foram convidados a conhecer as dependências do novo prédio.

