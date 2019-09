SEMCULT prorroga inscrições para o XV FEMOB

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT, prorrogou as inscrições do XV Festival de Música Obidense – FEMOB, até o dia 02 de outubro. Mais uma oportunidade para quem ainda não conseguiu se inscrever, num dos, mais importantes Festivais de Musica da Região.

Os interessados em participar do concurso, deverão entregar a documentação de inscrição na Casa de Cultura, no horário de 08h as 14h, ou enviar pelo e-mail (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ).

O evento vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de outubro, na Praça da Cultura. O XV FEMOB, faz parte das comemorações dos 322 anos da Cidade de Óbidos. Confira o regulamento e inscreva-se.

Fonte: Ascom/Óbidos

- CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL NA INTEGRA

