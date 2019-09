“SALVEM AS NOSSAS FALÉSIAS”, campanha pra reflorestar a Barreira de Óbidos

“Barreira de Óbidos”, como é conhecida a encosta de falésias que margeiam o Rio Amazonas, é onde está localizada a Cidade de Óbidos. Nos últimos anos, em virtudes das fortes chuvas durante o inverno, bem como da ação indevida do homem, já houve vários desmoronamentos de parte da Barreira afetando algumas edificações próximas, como por exemplo: o Mirante do Desagravo e o Restaurante Tucuruví, ambos com áreas parcialmente interditadas. Sem falar na imensa vala, próximo a AABB, que já atingiu várias residências.

Alguma intervenção deve ser feita para amenizar futuros desmoronamentos da Barreira e, por conseguinte, atingir outras edificações, como o Cliper de Sant´Ana. Nesse sentido, recebemos do Diretor da Associação Cultural Obidense, o jornalista Ronaldo Brasiliense, a seguinte mensagem, que fala da campanha “Salvem as nossas falésias”, na qual convida a população obidense para ajudar no reflorestamento da Barreira, pedindo doação de mudas de plantas, em especial de bambu, para realizar o reflorestamento da Barreira nos pontos mais críticos.

Veja a mensagem:

“SALVEM AS NOSSAS FALÉSIAS”

É hora de reflorestar e preservar as falésias, a barreira de Óbidos, às margens do Amazonas, o nosso Rio-Mar.

A Associação Cultural Obidense vai lançar uma campanha para arrecadar mudas, de preferência de bambu.

É preciso deixar este patrimônio natural da nossa Macondo Amazônica preservado para as futuras gerações. Nossos filhos, netos e bisnetos nos serão gratos.

Quem quiser doar mudas de plantas se dirijam a partir de amanhã à sede do Museu Integrado de Óbidos.

Participe.

Ronaldo Brasiliense

