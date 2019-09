Evento “Show Solidário” arrecada cerca de 400 kg de alimentos

Foi realizado na tarde e noite desta quinta-feira, dia 26, a 1ª Quinta Show Solidário, no Estádio Arizão, com objetivo de arrecadar gêneros alimentícios para serem doados à Hospital Santa Casa de Misericórdia e a Fazenda da Esperança, em Óbidos.

O evento iniciou por volta das 17:30h com o treino da Seleção Obidense para o jogo contra Alenquer que acontecerá neste sábado (28); em seguida Patrik Siqueira comandou o show de dança com muito ritmo, onde centenas de participantes dançaram por mais de uma e meia; Por volta das 20h foi a vez da apresentação das Fanfarras Campeãs do concurso em Santarém, quando se apresentaram a Fanfarra Som do Norte, da Escola Guilerme Lopes de Barros e a Fanfarra Dragões da Independência da Escola São Francisco.

O Estádio Arizão recebeu um excelente público, sendo que a entrada foi a doação de um quilo de alimento não perecível, quando foram arrecadados cerca de 400 quilos, entregues às Escola São Francisco e Guilherme Lopes de Barros, que irão ser doados ao Hospital Santa Casa de misericórdia de Óbidos e a Fazenda da Esperança, além de 81 itens de material de limpeza que foi doado ao Projeto amor de Patas.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS....



