UFOPA realiza o I Seminário de Educação do Campo em Óbidos

A Ufopa - Campus Óbidos, em parceria com STTR, Colônia Z-19, SEMED, SEMAB promoveram I Seminário de Educação do Campo Obidense nesta sexta-feira, dia 27, na sede da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19, o qual deu continuidade ao I Seminário de Educação do Campo que aconteceu em 2018. Ele nasceu por dentro do Projeto de Extensão intitulado “Educação e Ruralidades” que vem realizando ações formativas em escolas, bem como monitorando a oferta a escolarização nas áreas rurais do município de Óbidos.

O Seminário abordou as interfaces das políticas públicas destinadas ao meio rural buscando a confluência de diversos campos de atuação (jurídico, educacional, pesqueiro, nutricional e ambiental) voltados ao espaço rural, no sentido de incluir na pauta política da UFOPA a educação do campo como uma tarefa de formação da Universidade na relação com a educação básica, tendo em vista as dificuldades e obstáculos que a oferta de educação do campo tem enfrentado no município de Óbidos.

A programação do evento teve mesa redonda com o tema: Educação e Ruralidades Amazônicas, cujos debatedores foram: Prof. Dra. Maria Eliane de Oliveira Vasconcelos (UFAM/Parintins); Prof. Dra. Marcella Costa Radael (UFOPA/Monte Alegre); Dr. Ramon da Silva Santos (Assessor da 7PJ Agrária) e Coordenação: Prof. Dr. Bruno Melo (IFPA/Óbidos).

Outros assuntos foram tratados no evento como: Apresentação do Painel sobre o PNAE – Política pública de incentivo à agricultura familiar; apresentação do perfil socioeconômico dos feirantes municipais apresentados por acadêmicos do IFPA; relatos de experiência, entre outros assuntos.

