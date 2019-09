Unidade Básica de Saúde foi inaugurada na comunidade do Curumu

A partir deste sábado, dia 28, a comunidade da Vila União do Curumu já pode contar com uma Unidade Básica de Saúde, que foi inaugurada nesta data para atender a comunidade e região próxima.

Durante a cerimônia de Inauguração estiveram presentes várias autoridades municipais como o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia; a Secretária de Saúde - Nathália Rodrigues, vereadores, secretários municipais, entre outras autoridades e comunitários, os quais participaram do descerramento da placa oficial da USB, que recebeu o nome de Jardilene da Gama Almeida (im memoriam), enfermeira que trabalhou na comunidade do Curumu.

Ambientes da UBS

A UBS possui uma sala de recepção, banheiro para pessoa com deficiência, sala de imunização, farmácia, consultório/indiferenciado acolhimento, consultório com banheiro anexo, banheiro do consultório para pessoa com deficiência, consultório odontológico, sala de inalação coletiva, sala de curativos, sala de observação (curta duração) com banheiro, CME simplificada-tipo I, expurgo, sala de esterilização/estocagem, de material esterilizado,. sala de administração e gerencia, sala de atividades coletivas, almoxarifado, copa, banheiro para funcionários, deposito de material de limpeza, abrigo externo de resíduos sólidos, depósitos de resíduos comuns, depósitos de resíduos contaminados, depósitos de resíduos recicláveis, circulação desembarque de ambulância.

Financiamento da USB

A UBS Jardilene da Gama Almeida foi financiada com o recurso do programa Requalifica UBS, do ministério da saúde licitada no ano de 2013, entretanto a sua construção só iniciou em marco de 2014. Com investimentos que chegaram a soma de R$ 477 189,81, teve contrapartida dos cofres municipais no valor de R$ 69.189,81. Inacabada, a obra fiou paralisada por mais de dois anos e somente agora foi concluída.

