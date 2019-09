Obidenses recebem o "Troféu Índio Pauxi" em Manaus

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 27, no Club Fazendário em Manaus, a festa do Troféu Índio Pauxi 2019, oportunidade em que foram homenageados obidenses que se destacaram nas mais diversas atividades e profissões.

A pessoa ou entidade agraciada com o “Troféu Índio Pauxi”, como conhecimento, recebeu um Diploma de Mérito e uma estatueta em madeira simbolizando o Índio Pauxi, significando o valor de quem trabalha com ideal e denodo, por uma sociedade mais próspera e mais justa.

Durante o evento aconteceu a entrega da comenda do Círio de Nazaré ao Paulo Onofre, organizador do evento, que foi homenageado pela Câmara Municipal de Belém. Houve também a exposição dos quadros de Jorge Mamede, Artista plástico obidense que participou da festa como homenageado.

A obidense Fátima Amorim (im memoriam), que todo ano participava da organização do Trofeu Índio Pauxi também foi homenageada durante o evento. A festa foi animada por Idimilson e seus Teclados, músico obidense que reside em Manaus.

Assim, os organizadores do evento, tendo a frente o obidense Paulo Onofre, se empenham em organizar a festa e escolher os obidenses que receberam o Troféu, os quais muitas vezes, migraram para Manaus, Belém, Santarém ou outras cidades, enfrentando vários percalços, vivendo longe de suas famílias e mesmo assim venceram todos os obstáculos e importante destacar: não esqueceram suas raízes.

Os agraciados com o Troféu Índio Pauxi 2019 foram os seguintes:

1º) Pacifico Costa: obidense residente em Brasília;

2º) Célio Simões: Advogado, escritor é membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará;

3º) Cláudio Jorge de Castro: Empresário e vice presidente do Clube do Remo;

4º) Fortunato Chocron: Empresário obidense;

5º) Professor Carlos Vieira: Professor e historiador obidense;

6º) Walmique Rocha: Empresário com relevantes serviços prestados na navegação fluvial em nossa região.

7º) Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deu: Neste evento, está entidade será representada pelo Frei Joel;

8º) Orlando Nascimento: Artista plástico obidense;

9º) Jorge Mamede: Artista plástico obidense;

10º) Nielson Ribeiro da Silva: Empresário e Técnico em Edificações;

11º) Marilene Aquino da Silva: Farmacêutica com especialidade em analises clinicas e médica Veterinária;

12ª) Paulo Sergio Rodrigues dos Santos: 2º Sargento do Exercito Brasileiro, com relevantes serviços prestados no Haiti como militar, quando este pais sofreu um abalo sísmico;

13º) Manoel Gilberto Piranha Ribeiro: Radialista;

14ª) Klinger Ribeiro Paiva: Empresário obidense;

www.obidos.net.br - Fotos de Lelé Chaves

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2921-obidenses-recebem-o-trofeu-indio-pauxi-em-manaus2#sigProIdc4486d7aaf View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.