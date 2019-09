Festival do Tucunaré 2019 encerra com a escolha da Rainha

O Festival do Tucunaré – um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai centenas de pessoas todos os anos no mês de setembro, quando surgem belas praias entorno da comunidade do Curumu, e é numa delas que foi montada a estrutura onde o festival foi realizado. O tradicional Festival iniciou na sexta-feira, dia 27 com a abertura oficial e encerrou neste domingo, dia 29, com a escolha da Rainha Festival.

Praias exuberantes cercadas por águas calmas e convidativas para um bom banho, esse foi o cenário da região onde está localizada a Vila União Curumu, distante cerca de 30km da cidade de Óbidos e onde se realizou do Festival do Tucunaré 2019. Comunitários e visitantes vivenciaram três dias de muita festa e puderam se deliciar com as variedades de pratos feitos com o tucunaré.

A programação foi bastante diversificada, além de valorizar as tradições da comunidade, contemplou a parte cultural e esportiva. Houve leilões e bailes dançantes na sede da comunidade, competições esportivas e muita musica ao vivo com a Banda Lazer, Dinho Rabelo e Banda Show Energia.

Neste domingo, dia 29, o momento mais esperado foi a escolha da Rainha do Festival, do qual concorreram três jovens: Vitória carvalho Pinto, que foi a escolhida Rainha do Festival do Tucunaré , Olivia dos Santos Teixeira e Francilene Albuquerque Farias, que desfilaram para o público presente e foram bastante aplaudidas.

O evento foi realizado pelos moradores da vila, contou com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que auxilia com a logística necessária para a realização do festival.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

