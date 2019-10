Academia Paraense de Letras homenageará Ildefonso Guimarães

Recebemos do acadêmico da Academia Paraense de Letras (APL), o escritor obidense Célio Simões, informação sobre a sessão especial que acontecerá em Belém do Pará e homenageará o centenário de nascimento do saudoso acadêmico Ildefonso Guimarães, extensivo aos obidenses e amigos interessados em participar da sessão.

Veja a mensagem:

--------------------------------

Prezados confrades,

Com pedido de imediata divulgação em seus sites e blogs, estou anexando o CONVITE recebido da Academia Paraense de Letras abrangendo as atividades culturais de Agosto a Dezembro do ano em curso.

Dentre elas e principalmente, a palestra do Dr. Antônio José Mattos (advogado, professor, Presidente Academia Paraense de Letras Jurídicas e imortal da APL ocupante da Cadeira n.º 5 que foi de Ildsefonso Guimarães), em homenagem ao centenário do ilustre obidense, abordando sua vida, obra e importância para a literatura amazônica, no endereço, dia e hora abaixo:

Endereço: Auditório do SICREDI, sito à Tv. Humaitá n.º 1001 (entre Marques de Herval e Pedro Miranda)

Dia: 03.10.2019

Hora: 18 horas

Belém – Pará

Célio Simões

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.