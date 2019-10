Será lançado, no dia 03/10, o livro "AMAZÔNIAS BRASILEIRAS situações locais e evoluções" organizado por François-Michel Le Tourneau e Otávio do Canto (PPGEDAM/NUMA/UFPA). O lançamento será no Núcleo de Meio Ambiente (NUMA), às 10h.

O Livro reúne resultados de pesquisa e trabalho realizados por pesquisadores franceses e brasileiros no âmbito do Projeto DURAMAZ (Determinantes do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Brasileira).

A obra é dividida em dois volumes sendo o Vol 1 com 13 artigos e o volume 2 com 8 artigos. Rodolpho Zahluth Bastos, professor do PPGEDAM, foi o responsável pelo prefácio e explica que o primeiro volume tem com fio condutor "a diversidade das formas de uso e apropriação do espaço e dos recursos naturais. Já o segundo "apresenta análises relacionadas às dinâmicas territoriais nas amazônias".

Lançamento do Livro "AMAZÔNIAS BRASILEIRAS situações locais e evoluções"

Data: 03/10/2019

Hora: 10h

Local: Núcleo de Meio Ambiente (NUMA)

FONTE: PPGEDAM

