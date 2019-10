Escola Felipe Patroni realiza III Gincana Cultural e homenageia Óbidos

A Escola Municipal Felipe Patroni realizou nesta quarta-feira, dia 02, como parte da programação em homenagem aos 322 anos de Óbidos, a “III Gincana Cultural” que teve como tema: “Aniversário da minha cidade”, onde reuniu a direção da escola, professores, alunos e a população em geral.

Na abertura da Gincana foi composta uma mesa, onde estavam presentes: a Diretora da Escola Profa. Merian de Souza; o Prefeito Chico Alfaia, o Secretário de Educação Prof. Jaime, representante do conselho escolar, Aluízio Barros Júnior, entre outras autoridades. Na ocasião a Professora Clonice Barros (in memoriam), que faleceu recentemente foi homenageada.

A III Gincana Cultural trouxe como tarefas: Apresentar o maior bolo confeitado com o tema aniversário de Óbidos (que foi cortado e catado os parabéns para Óbidos), apresentação do hino de Óbidos, Paródia em homenagem aos 322 anos de Óbidos; criação de acrósticos com a palavra Óbidos, abraço em um monumento histórico, arrecadação de material de limpeza, entre outras tarefas.

Participaram da Gincana duas equipes, Serra da Escama e Terra Pauxis, formadas por alunos e professores, participaram da atividade interdisciplinar. No final, a equipe Terra Pauxis, sagrou-se Tricampeã da Gincana Cultural.

