Roda de conversa, como envelhecer com saúde, foi realizada em Óbidos

Segundo especialistas, uma boa conversar, pode ser uma das melhores terapias para uma pessoa, principalmente se essa for feita em grupo.

Neste sentido, aconteceu na manhã desta quinta-feira (03), na Casa de Cultura de Óbidos, uma roda de conversar com idosos dos grupos: Nova Geração e API Conviver, em comemoração ao aniversário de Óbidos e pelo dia do idoso, que foi celebrado no dia 01 deste mês.



Os idosos, puderam ouvir e expor suas opiniões com o auxílio de profissionais de áreas diferentes: Alessandra Santos - médica, Érica Espírito Santo - psicóloga, Patrick Siqueira - profissional de educação física e Gercilene Amaral - nutricionista.



A papoterapio, oportunizou aos idosos, muitas informações e dicas para um vida mais saudável, assim como momentos de muita descontração e boas risadas.



A programação aconteceu no auditório da Casa de Cultura.

