Em Óbidos, Dia das Crianças foi festejado em vários Bairros

O dia das crianças, festejado no dia 12 de outubro, foi bastante movimentado em Óbidos. Entidades festejaram esse dia nos Bairros São José Operário e Fátima.

Registramos logo pela manhã no Bairro São Jose Operário um grupo de Senhoras da Renovação Carismática de São Martinho de Lima e voluntários, juntamente com a Dona Izabel Canto, que promoveram uma festa com a criançada. O evento comemorativo ao Dia das Crianças teve inicio as 07h e foi até as 11:30h, onde foram atendidas 500 crianças, com presentes, lanche e muita brincadeiras.

A tarde foi a vez da turma Amigos em Ação que fizeram a festa com a criançada no Bairro de Fátima, que teve inicio as 16:30h e foi até as 19:30h onde foram atendidas 600 crianças, com muitas brincadeiras, lanches e presentes.

Finalmente as 19h foi a vez da “Turma da dona Rosa” realizarem uma bonita festa para a criançada, com os Palhaços da Alegria, com muitas brincadeiras, lanche e entrega de presentes.

Para Dona Rosa, o principal momento não foi a entrega de presente e sim proporciona um momento de extrema felicidades a criançada que estiveram participando da festa.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2965-em-obidos-dia-das-criancas-foi-festejado-em-varios-bairros#sigProId655a12db22 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.