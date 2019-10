Inscrições para EAD da Escola de Governança do Pará abertas para os municípios

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará, com o objetivo de aumentar a abrangência da qualificação no setor público em todos os municípios paraenses está investindo no Ensino a Distância, uma modalidade atual e gratuita de ensino.

As inscrições para os novos cursos na modalidade de Ensino à Distância da Escola de Governança Pública do Pará (EGPA) já estão abertas e, após a parceria realizada entre a instituição e a Escola Virtual de Governo (EVG), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), os cursos contam com dois grandes diferenciais: os alunos efetivarão sua inscrição e já estarão aptos para iniciar o curso automaticamente, através da plataforma digital da EaD EGPA, e não são apenas servidores públicos que podem se inscrever nas qualificações.

“Com a adesão do termo de cooperação técnica da Escola de Governança do Pará e a Escola Virtual de Governo, que é gerenciada pela Enap, nós iniciamos uma nova fase, passamos a ter uma grade de mais de 100 cursos a nossa disposição”, explicou Reynan Abreu, assessor de Educação a Distância da EGPA.

A Diretora Geral da EGPA, Evanilza Marinho, explica que a Escola de Governança procura investir cada vez mais nos cursos à distância, principalmente pela facilidade em atingir o interior do Pará. “Os cursos em EaD facilitam a criação de oportunidades para o servidor. Considerando a questão geográfica do nosso estado e as questões de deslocamento, vemos muitas dificuldades, por isso, procuramos atender a demanda do estado com os cursos em EaD”, disse. “Com a diversidade de cursos oferecidos esperamos ampliar o campo de atuação da Escola e poder, de fato, estar presente nos 144 municípios”, finalizou.

Os cursos estão organizados em trilhas de conhecimento e cada trilha conta com uma média de 5 cursos relacionados ao tema. Todos os cursos EaD da EGPA são gratuitos. As 6 trilhas de aprendizagem que estão sendo ofertadas pela modalidade são: Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Educação do Servidor Público; Siconv – Plataforma Mais Brasil; Licitação e Contratos e Gestão de Cursos Online. As inscrições para os cursos seguem até o final de novembro.

Sobre a EGPA – A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Administração (Sead), que tem como objetivo realizar ações, programas e projetos de aperfeiçoamento e valorização do servidor público para que, assim, ele possa oferecer com qualidade o serviço público à sociedade.

Atualmente, a instituição oferece cerca de 700 ações de capacitação. Dentre elas, palestras, cursos abertos, cursos fechados destinados a servidores de órgãos parceiros, cursos na modalidade à distância, cursos técnicos de nível médio e especialização. Durante o ano, a EGPA também oferece eventos de valorização do servidor público.

Serviço

Os interessados podem se inscrever nos cursos ofertados até pelo link: http://ead.egpa.pa.gov.br/eadcursos/

Site: http://www.egpa.pa.gov.br

Contatos: (91) 214-6805 / 9 8385-1718

FONTE: Isabela Quirino - NCS/EGPA.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.