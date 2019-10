Pontes de concreto serão construídas nos igarapés do Curuçambá, em Óbidos

O Governo do Estado irá construir duas pontes de concreto em substituição as pontes de madeira existentes nos Igarapés do Balneário do Curuçambá, em Óbidos.

O trabalho de construção das novas pontes do Curuçambá, segundo informações da Assessoria de Comunicação, iniciou nesta terça-feira, dia 16, e a obra é fruto de intervenção do prefeito Chico Alfaia, ao Governo do Estado, reforçado em agosto deste ano pela secretária Queila Santos – Seurbi.

As obras serão feitas em duas etapas, sendo que a primeira, será construída uma ponte para desvio, enquanto tramita junto ao Setran em Belém, o processo licitatório para construção das pontes em concreto que irão substituir as duas pontes que ainda são de madeira e já se encontram em estado precário.

Os trabalhos estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA.

Informações e fotos de Odirlei Santos

