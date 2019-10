SEMMA realiza curso de Educação Ambiental e Cidadania

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, por meio da divisão de educação ambiental, iniciou na noite desta terça-feira (15), o Curso de Educação Ambiental e Cidadania.

O curso aborda assuntos relacionados ao controle da poluição sonora, direitos e deveres do cidadão a partir da educação ambiental e suas diretrizes e a importância da parceria entre sociedade e órgãos de defesa ao meio ambiente.

O curso está acontecendo no auditório da escola São José e vai até sexta-feira (18). Estão participando aproximadamente 50 pessoas. No final do Curso, será emitido certificado com a carga horaria de 20h.

FONTE: Ascom/Óbidos

