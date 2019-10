Campus Óbidos promove encontro sobre formação de pedagogos em novembro

De 11 a 13 de novembro de 2019, o Campus Óbidos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza o I Encontro Intermunicipal de Formação de Pedagogos e o I Seminário de Iniciação Científica. O evento conjunto irá discutir práticas de docência, gestão e investigação na atuação do pedagogo.

São 200 vagas voltadas para pedagogos, professores e estudantes da educação básica e superior. Para estudantes, a inscrição custa R$ 20. Para profissionais, o valor é de R$ 50. As inscrições para participar estão abertas até o dia 30 outubro pelo site https://www.even3.com.br/encontrointermunicipal/.

Dentre os palestrantes convidados, o evento terá os professores Genilton Rocha, Salomão Hage e Eliana Felipe, da Universidade Federal do Pará (UFPA). A programação inclui ainda minicursos e oficinas e apresentações de trabalho.

Os debates serão em torno da formação de professores e gestores da Amazônia, evidenciando o papel da pesquisa e das práticas pedagógicas no contexto da formação inicial e continuada de professores e gestores.

Submissão de trabalhos

O prazo para submeter trabalhos vai até o dia 14 de outubro. São três áreas temáticas: “Perspectivas Curriculares das Políticas Públicas para a Formação de Professores e Gestores na Amazônia”, “A Pesquisa no Processo de Formação de Pedagogos (as)” e “Formação de Professores: Competências e Habilidades Sociais em Tempos de Sustentabilidade Humana e Ambiental”.

Mais informações no site do evento.

FONTE: Comunicação/Ufopa

