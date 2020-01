Divulgado o calendário do Pré Carnapauxis 2020, em Óbidos

A Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com os Coordenadores dos Blocos Oficiais do Carnapauxis, divulgou nesta quinta-feira, dia 09, divulgou o calendário do Pré Carnapauxis 2020, que acontecerá no período de 05/01/2020 a 09/02/2020, sempre aos domingos que antecedem a Semana Oficial do Carnapauxis.

Os Blocos Carnavalescos farão seus arrastões até a Praça da Cultura, com início às 17:00h e encerramento as 23:00, de acordo com as informações abaixo relacionadas:

05/01/2020 – Bloco Vai ou Raxa, já ocorreu.

Percurso: Praça São Francisco / Rua: Belém / Av. Prefeito Nelson Souza / Rua: Dr. Picanço Diniz / Tv. Lauro Sodré / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

12/01/2020 – Bloco Mirim

Percurso: Rua: Antônio Fernandes / Tv. Rui Barbosa / Rua: Dr. Picanço Diniz / Tv. Dr. Machado / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

19/01/2019 – Pai da Pinga

26/01/2020 – Águia Negra

Percurso: Tv. Lauro sodré / Tv. Bom Jesus / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

02/02/2020 – Bloco Xupa Osso

Percurso: (Saída da Maloca) Rui Barbosa / Rua: Dep. Raimundo Chaves / Tv. Dr. Machado / Rua: Marechal Rondon / Av. Domfloriano / Rua: Antonio Fernandes / Tv. Lauro Sodré / Tv. Bom Jesus / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

09/02/2020 – Bloco Unidos do Morro

Percurso: Rua Princesa Isabel / Av. Prefeito Nelson Souza / Dr. Picanço Diniz / Rua: Dr. Machado / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

16/02/2020 – Bloco das Virgens

Percurso: Rua: Antonio Brito de Souza / Tv. Felipe Bentes / Rua: Dr. Picanço Diniz / Tv. Lauro Sodré / Rua: Justo Chermont / Praça da Cultura.

Informações da Ascom/Óbidos

