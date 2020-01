Jovens obidenses Juram Bandeira

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 10, a solenidade de Juramento à Bandeira e entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação de jovens obidenses classe de 2020 alistados no ano de 2019 no município de Óbidos.

A solenidade, presidida pelo Sargento Rosinaldo Leão Rocha, foi realizada em frente a Casa da Cultura, onde os jovens dispensados de prestar o Serviço Militar Obrigatório realizaram o juramento solene perante a Bandeira do Brasil, entoaram o Hino Nacional e receberam Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), ficando quite com o Serviço Militar.

Juramento da Bandeira é um ato solene e significativo para o jovem, marcando de forma permanente um compromisso com a Nação.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

VEJAM AS FOTOS....



