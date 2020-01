“Na Sombra da Mangueira” foi a música vencedora do Festival de Marchinhas de Óbidos

Aconteceu neste sábado, dia 11, o I Festival de Marchinhas de Óbidos, promovido pelo obidense Paulo Onofre, na Associação Recreativa Pauxis – ARP, do qual participaram 15 música, das 16 inscritas, e a grande campeão foi a marchinha “Na Sobra da Mangueira”, de Wanderley Brandão, interpretada por Arthur.

No segundo Lugar ficaram empatadas as músicas: “Cobra Grande”, de Eduardo Dias e “Alô seu preto”, de Dubão, que por decisão do organizador do evento, o desempate ocorreu por manifestação da plateia, que decidiu e deu a seguinte classificação final.

1º Lugar: Na sombra da Mangueira (Wanderley Brandão);

2º Lugar: Cobra Grande, de Eduardo Dias;

3º Lugar: Alô seu preto, de Heber (Dubão).

Dra. Marilene da AALO fez a entrega do prêmio de 500 reais, ao terceiro Lugar ao AD Barros, intérprete da música “Alô seu preto”. Professora Walda entregou a Eduardo Dias a premiação de um mil reais pelo 2º Lugar e o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia e Paulo Onofre entregaram a premiação de 2 mil reais ao Arthur, intérprete da música Campeão “Na Sombra da Mangueira”.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3130-na-sombra-da-mangueira-foi-a-musica-vencedora-do-festival-de-marchinhas-de-obidos#sigProId2269cdbdc8 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.