Nova Feira do Produtor será construída próxima ao Estádio Arizão

A Feira do Produtor, que funciona atualmente próximo ao Quartel de Óbidos, em breve terá novo endereço, pois o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, assinou nesta segunda-feira, dia 13, a ordem de serviço da nova Feira do Produtor que será construída em área Próxima ao Estádio Arizão, Rua Pedro Alvares Cabral, no Bairro da Cidade Nova.

A nova Feira do Produtor está será construída pela Construtora Macambira e Comércio LTDA e segundo a Ordem de Serviço, originada da Tomada de Preço, nº 06/2019, tem o valor de R$ 383.915,71, com término previsto para 13 de junho de 2020.

Chico Alfaia informou que a construção da nova Feira do Produtor é fruto da emenda parlamentar do deputado Chapadinha, e que será de grande utilidade para o produtor rural, pois a mesma será, segundo suas palavras, um “Atacarejo”, que segundo o prefeito: “...também poderá servir de depósito para que as pessoas que não conseguirem vender todos os seus produtos. Então os maiores beneficiários deste empreendimento será os produtores rurais, mas também a população de Óbidos que terá um local melhor pra fazer suas compras”.

O responsável pela empresa informou a nova feira será bastante funcional e que devido as intempéries desta época, a intenção é aprontar logo a estrutura do telhado para que possam trabalhar abrigados para que a obra seja entregue dentro do prazo.

