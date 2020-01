Peixes apreendidos pela Sema foram doados à população nos bairros de Óbidos

A Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos, apreendeu na manhã desta segunda-feira (13), uma embarcação com aproximadamente 05 toneladas de pescado das espécies mapará, pescada, apapá e dourada que estão protegidos pelo período do defeso. Segundo informações dos agentes da Sema, a embarcação é da cidade de Monte Alegre, Pará e estava vindo do estado do amazonas.

A Sema informou que todo o pescado apreendido, está sendo distribuído à população nos bairros da cidade.

A Secretaria de Meio Ambiente reiterou que vem realizando várias campanhas para orientar sobre a pesca predatória de determinadas espécies protegidas pelo período do defeso. Com base nessas orientações, a Sema tem intensificado a fiscalização contra a pesca predatória no rio amazonas, logos e rios do município.

