Em Óbidos, engenheiros visitam o local onde será construída nova orla

Na manhã desta quarta-feira (15), Técnicos da Laghi Engenharia (empresa vencedora da licitação) e equipe técnica da Secretaria de Planejamento, iniciaram os estudos de análise para construção dos 225 metros da contenção e orla da Barreira.

Os engenheiros da empresa estiveram visitando in loco onde será construída a orla da barreira, juntamente com o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, que comentou sobre a satisfação de estar colocando em prática a obra de contenção da barreira: “Esta visita é exatamente pra isso, pra ver como é que está a situação de nossa barreira, de nossas encostas, e junto com nossa equipe e a empresa Laghi, que ganhou a licitação, construir uma solução que tem que ser uma solução duradoura”.

“Óbidos terá mais de 225 metros de muro que eu vou chamar de orla porque ela será urbanizada também, mas principalmente, a contenção das nossas barreiras", informou Alfaia.

Gilberto Almeida, engenheiro da Laghi Engenharia, informou que já foi feita a topografia e estavam ali apresentando as ideias de contenção da barreira e que tudo será colocado no papel para aprovar a melhor solução junto aos técnicos da prefeitura e comentou: “Nós vamos minimizar ou finalizar essa situação que se apresenta hoje nessa praia aqui de Óbidos”.

Informações da Ascom/Óbidos

