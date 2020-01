MPM abre inscrições preliminares para concurso com vaga em Belém (PA)

OPORTUNIDADE: O Ministério Público Militar (MPM) abriu nesta terça-feira (21) as inscrições preliminares para o 12º Concurso Público para Promotor de Justiça Militar. O concurso destina-se ao provimento de seis cargos vagos de promotor de Justiça Militar em cinco unidades do MPM no país, incluindo Belém (PA).



O concurso também tem o objetivo de prover os cargos que surgirem no prazo de validade do processo seletivo, que é de dois anos, contados da data da publicação do ato homologatório, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.



As inscrições preliminares seguem abertas até as 23h59 do próximo dia 19 de fevereiro. As inscrições preliminares efetuadas somente serão confirmadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do edital.



O link para as inscrições preliminares, edital e resolução do concurso, e página do candidato é o www.mpm.mp.br/12cpjm .

Ministério Público Federal no Pará

Assessoria de Comunicação

