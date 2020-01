SEMMA apreende oito toneladas de pirarucu em Óbidos

Agentes da Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos – Semma apreendeu nesta quarta-feira, dia 22, em Óbidos, uma carga de pirarucu com cerca de 8 toneladas do pescado, que estava sendo transportada pela embarcação “Thaiane Mirella”, que navegava próximo ao Rio Trombetas, a qual foi levada para o porto de Óbidos, onde foi lavrado o ato de infração.

Segundo informações de Nildo Queiroz, servidor da Secretaria do Meio Ambiente, este mês de janeiro já foram feitas três apreensões de pescados proibidos por conta do período do defeso. “Já foram apreendidas mais de 30 toneladas de peixes, em duas semanas”, comentou Nildo.

Nildo informou também que agentes da Semma já estavam monitorando desde ontem (21), embarcações que vinham de Manaus, passando por Óbidos, com destino a cidades de Santarém, Breves, Belém... sendo que duas embarcações abordadas estavam com a documentação correta e foram liberadas, entretanto essa embarcação (Thaiane Mirella), vinha da cidade de Manacapuru sem documentação e foi apreendida.

Ao vistoriarem a embarcação, verificaram que o pirarucu estava armazenado no porão da embarcação, coberto por uma carga de Jaraqui, que foi remanejada e apareceu o pirarucu. A carga de jaraqui foi descartada, pois segundo Nildo, não tinha condições de consumo, atestado pela Vigilância Sanitária.

Quanto a carga do pirarucu que foi apreendida será doada para a população de Óbidos.

Com informações e fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



